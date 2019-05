Venerdì prossimo, 10 maggio, l’ex premier Paolo Gentiloni, attuale Presidente del Partito Democratico e Presidente del Consiglio dei Ministri nella scorsa Legislatura, arriverà a Besana per l’inaugurazione della nuova sede del Circolo Pd intitolata ad Angelo Vassallo, il “Sindaco pescatore”, esempio assoluto di rigore morale e di amore per la propria terra, barbaramente assassinato nel settembre del 2010.

Appuntamento alle ore 11.30

L’appuntamento è per le 11.30 nella sede del Pd in via Ponti. Interverranno, oltre a Gentiloni, anche Sergio Gianni Cazzaniga, sindaco di Besana, Vinicio Peluffo, segretario regionale del Pd, Pietro Virtuani, segretario provinciale Pd Monza-Brianza, Elio Sanvito, segretario Circolo Pd Besana in Brianza, Gian Mario Fragomeli, deputato in Commissione finanze e Roberto Rampi, senatore e membro della commissione istruzione.