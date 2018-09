Paolo Nespoli a Venezia, al Festival del Cinema.

AstroPaolo in laguna

Paolo Nespoli a Venezia, al Festival del Cinema. L’astronauta veranese, in questi giorni è in laguna, per presentare il documentario “Lunar City” insieme alla regista Alessandra Bonavina e all’altro astronauta Roberto Vittori. Il documentario è il secondo capitolo della trilogia Expedition, prodotto da Omnia Gold Studios Production in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e la Nasa e dedicato alle future missioni lunari, in occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna del 20 luglio 1969.

Il documentario, presentato alla 75esima edizione del festival del cinema di Venezia è un viaggio virtuale in un futuro non remoto. Un’avventura che potrebbe sembrare fantascienza ma che invece è già realtà, come ha spiegato la stessa regista.

Star da red carpet

Il legame di Nespoli con il Festival di Venezia è molto stretto: l’anno scorso, il 6 settembre, mentre era in missione, aveva effettuato un collegamento dallo spazio, una “in flight call” con il Festival del Cinema, quest’anno invece vi ha partecipato da protagonista. AstroPaolo è sempre seguitissimo e una vera star anche sul red carpet. Ieri sera è stato intervistato da diversi giornalisti e su Rai 3 è andato in onda un suo servizio alla trasmissione “Qui Venezia Cinema”, in cui ha raccontato del documentario e della sua passione per il cinema. Il suo film preferito? Odissea nello spazio….