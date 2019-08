nuovo sistema illuminante più efficiente e a basso consumo energetico, che lo rende fruibile, piacevole e sicuro anche durante le serate, non necessariamente solo estive”. Sono le parole del sindaco di Desio Roberto Corti, che ha postato un’immagine dell’area giochi con la nuova illuminazione sul proprio Il Parco sulle Nuvole ha un nuova illuminazione. A pochi mesi dall’inaugurazione dell’anno scorso, il primo parco desiano “inclusivo” ha ora “unche lo rende fruibile, piacevole e sicuro anche durante le serate, non necessariamente solo estive”. Sono le parole del sindaco di Desioche ha postato un’immagine dell’area giochi con la nuova illuminazione sul proprio profilo facebook

Parco sulle Nuvole a Desio, nuova illuminazione

Il parco inclusivo “permette a tutti i bambini di giocare insieme senza alcuna barriera architettonica: niente ostacoli per le altalene né per gli altri giochi”, ricordava il Sindaco Corti durante l’inaugurazione dell’area, che ha richiesto un investimento all’Amministrazione comunale di 200 mila euro per la sua realizzazione. Un parco pubblico inaugurato dagli stessi bambini con l’abbattimento di un muro di cartone, simbolo di ogni barriera, fisica e mentale.”Noi immaginiamo una città inclusiva, dove le differenze siano una ricchezza” ribadiva il Primo Cittadino, “una città nella quale tutti i bambini abbiamo pari diritti. A cominciare dal gioco, indispensabile ed essenziale per la loro crescita”.

Un progetto nato dal Bilancio Partecipativo

Il Parco sulle Nuvole (il cui nome è stato scelto nell'ambito di un concorso di idee) è frutto di una proposta risultata tra le più votate nell'ambito del Bilancio partecipativo del 2015 lanciato dal Comune di Desio. L'area si estende su 900 metri quadrati e si trova all'interno del più ampio parco di via delle Rimembranze, di circa 15 mila metri quadrati di superficie, alle spalle del Cimitero monumentale, non lontano dal centro.

Tanti giochi e attività per tutti