Caro lettore, per dimostrarti che per noi la tua opinione conta, abbiamo deciso di creare un sondaggio per conoscerti meglio!

Partecipa al sondaggio

Partecipare è facile e gratuito e ti basteranno solo pochi clic: 6 semplici domande, risposte rigorosamente anonime e meno di 1’ del tuo tempo.

Compilando il sondaggio ci aiuterai a conoscere meglio le tue abitudini di lettura e come ti informi.

Pronti? Via!

Crea la tua indagine per il feedback degli utenti