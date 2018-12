A Renate, Veduggio e Cassago partono le pattuglie “anti-ladro”.

Polizia locale al lavoro

Il Natale in arrivo ingolosisce i ladri. Per garantire maggiore sicurezza in questo delicato periodo dell’anno, gli agenti della Polizia locale prolungheranno l’orario di servizio di un’ora per due, tre giorni alla settimana, a partire da quella appena iniziata, fino alla fine delle festività. I vigili guidati dal comandate Fabio Gazzaniga presidieranno le strade di Renate, Veduggio e Cassago fino alle 20, andando così a coprire l’arco di tempo statisticamente preferito dai malviventi per i colpi in appartamento.