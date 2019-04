Pic nic e grigliate sono salve: a Pasqua il tempo tiene. A dirlo è l’esperto meteo Christian Brambilla che proprio questa mattina ci ha fornito un quadro dettagliato e attendibile del tempo per i prossimi giorni.

Pasqua 2019 col sole, Pasquetta nuvoloso

Cominciamo dal giorno di Pasqua. Domenica 21 aprile al mattino avremo cieli soleggiati o poco nuvolosi. Al pomeriggio arriveranno le prime velature che si faranno via via più spesse nel corso del tardo pomeriggio. Il cielo si farà parzialmente nuvoloso a partire da ovest ma, ci teniamo a sottolineare, non ci sono piogge in arrivo.

Le temperature saranno gradevoli con minime comprese tra i 10 e 12 gradi e massime che potranno raggiungere i 21 gradi.

Per il giorno di Pasquetta le previsioni indicano una nuvolosità variabile e irregolare, intervallata da momenti soleggiati. I cieli saranno quindi tendenzialmente velati, tranne che su Bresciano, Mantovano e alta Valtellina dove è previsto qualche spiraglio di sole in più.

Tra il tardo pomeriggio e la sera arriveranno le prime piogge su Pavese, Brianza, Milanese, Comasco, Varesotto e Lecchese. In estensione tra la sera e la notte anche al resto della regione. Le temperature saranno in calo e si attesteranno sui 17/19 gradi.

Oggi e domani sole

Terminiamo con il tempo di oggi e domani. Nella giornata odierna il tempo sarà soleggiato ovunque. E domani si replica con cielo sgombro da nubi e temperature gradevoli con massime sui 22 gradi.

