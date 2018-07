Passa il Giro Rosa, attenzione alla viabilità. La sesta tappa partirà oggi, mercoledì, a mezzogiorno da Sovico per arrivare intorno alle 15 a Gerola Alta, in provincia di Sondrio. In mezzo, 114 chilometri tra il Monzese e il Lecchese. Il passaggio delle due ruote richiederà la chiusura temporanea delle strade. Ecco quali sono e quando saranno “off limits”.

Da Sovico a Renate

Partenza alle 12,10 da via Volta a Sovico. Da lì la carovana rosa attraverserà, da mezzogiorno e per i quarantacinque minuti successivi, Macherio (viale Monza, vie Volta, Regina Margherita), Lissone (via Parini, Cantù, Bottego, Catalani, dei Platani, Santa Margherita, De Amicis, Lombardia, San Giorgio). Albiate (viale Lombardia); Carate (vie Mosè Bianchi e Trento Trieste); Besana (viale Kennedy e via Rivabella); Renate (vie Concordia, Mazzucchelli, Vittorio Emanuele e Dante).

Da Cassago a Lecco

E’ previsto dieci minuti prima di mezzogiorno il passaggio a Cassago, in via Allende. A Seguire a Cremella (via Cadorna), Barzanò (vie dei Mille, Verdi e IV Novembre); in via La Santa tra Barzago e Castello di Brianza; Dolzago (via Provinciale); Oggiono e Galbiate (vie per Dolzago, Giovanni XXXIII e Lecco); Civate (via Como); Valmadrera e Malgrate (vie Lecco e Provinciale). Le cicliste sono attese dopo le 13 a Lecco (Ponte Kennedy, vie Da Vinci, Lungolago, Isonzo, Cadorna, IV Novembre, Piave).

Per ogni altra informazione www.girorosa.it.