Passaggio a livello di via Vicenza verso la chiusura definitiva. Fine di un incubo per gli abitanti “ostaggio” dei treni della Seregno – Saronno.

Passaggio a livello di via Vicenza verso la chiusura

Il cantiere per la realizzazione della strada che consentirà la chiusura del passaggio a livello in via Vicenza a Cesano Maderno aprirà la prima settimana di aprile. Lo ha annunciato ieri sera, mercoledì, l’Amministrazione comunale, alle decine di residenti riuniti in assemblea pubblica nella chiesetta di San Giuseppe. Fine di un incubo per le famiglie da anni “ostaggio” della chiusura del passaggio a livello della linea Seregno – Saronno.

L’annuncio ai residenti da parte del sindaco

Presenti, oltre al sindaco Maurilio Longhin, il vicesindaco Celestino Oltolini e gli assessori Salvatore Ferro, Pietro Nicolaci e Silvia Boldrini. Una presenza significativa, quella dell’Esecutivo, per un annuncio che gli abitanti di via Vicenza attendevano da anni: “Il progetto esecutivo andrà in Giunta il 2 aprile per l’approvazione, subito dopo partiranno i lavori per la nuova strada da via Vicenza al Biulè. L’obiettivo è chiudere il cantiere entro la fine dell’anno”, ha detto il sindaco.

Oltre alla strada, una pista ciclopedonale

I lavori saranno realizzati da Ferrovienord, che ha dato all’opera “priorità uno” grazie alla disponibilità dimostrata dall’Amministrazione comunale: comparteciperà per il 20% alle spese, e quindi con uno stanziamento di 220mila euro (che si aggiungono ai precedenti 105mila sborsati per l’acquisizione delle aree). A breve al via anche il cantiere per riattivare la vecchia strada militare che corre lungo i binari della ferrovia e scende sulla Nazionale dei Giovi. Diventerà una ciclopedonale. “Entro fine anno o al massimo la prossima primavera”, l’annuncio del vicesindaco Oltolini.

Il servizio completo sul Giornale di Seregno in edicola da martedì 26 marzo.