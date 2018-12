Una raccolta firme promossa dal Pd Seveso per introdurre l’insegnamento di educazione alla cittadinanza nelle scuole.

Firme fino al 20 dicembre

E’ la consigliera Anita Argiuolo ha parlare della proposta: “L’idea sta prendendo piede in tutta Italia e abbiamo così deciso, come Pd Seveso, di raccogliere le firme, per la legge di iniziativa popolare riguardo all’introduzione dell’insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia con voto autonomo, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado”. All’iniziativa possono aderire tutti i cittadini, che possono dunque recarsi in Ufficio Anagrafe sino al 20 dicembre prossimo. L’ufficio è aperto lunedì dalle 9 alle 13.30, martedì e sabato dalle 9 alle 12, giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì dalle 9 alle 13.