Pedalata ecologica aspettando la Coppa Agostoni. La manifestazione è in corso questa mattina (domenica 1 settembre) a Lissone.

Pedalata ecologica

La manifestazione si svolge tutti gli anni con partenza da piazza Libertà con arrivo presso la sede dello Sport Club Mobili Lissone in via Nazario Sauro. All’evento ha partecipato, come «atleta d’eccezione», il campione Davide Rebellin, vincitore della 69esima edizione della Coppa. Il percorso da 5 chilometri si snoda per le vie della città e raggiungerà la sede del sodalizio in via Nazario Sauro dove si terrà un grande aperitivo per tutti i partecipanti. L’evento è patrocinato dal Comune e sostenuto da Brianzacque.

Gli altri eventi

Venerdì 13 settembre, invece, sarà la volta (alle 21 nel teatro di Palazzo Terragni) della presentazione del libro «Le salite più belle d’Italia» di Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale di ciclismo. Sempre venerdì 13 si terrà anche la 27esima edizione della Strabareggia, la corsa podistica non competitiva organizzata dalla parrocchia di Sant’Antonio Maria Zaccaria e che partirà alle 20.30 dal centro del rione a cavallo con Macherio. Il percorso, da 5 e 10 chilometri, si snoderà per le strade della frazione, iscrizioni e informazioni sono disponibili sul sito www.strabareggia.it. Sabato 14 e domenica 15 settembre si terrà la kermesse «Viva città viva» organizzato dalla Pro Loco in viale Elisa Ancona, nell’area pedonale davanti al Museo d’Arte Contemporanea. Per tutto il weekend cibo, buona musica, gonfiabili e tanto divertimento. Sempre domenica, dalle 10 alle 19, in via Don Minzoni si terrà il tradizionale appuntamento con «Sport e Sport», la vetrina per conoscere tutte le associazioni sportive lissonesi.

Per tutto il periodo della Coppa e degli eventi collaterali nelle vetrine del centro storico della città verranno esposti i «Trofei d’autore», le coppe che verranno consegnate ai vincitori della corsa ciclistica e realizzate dagli artigiani lissonesi in collaborazione con la sezione locale di Apa-Confartigianato.

La Coppa Agostoni

E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per l’evento sportivo dell’anno. Mancano ormai poche settimane alla 73esima edizione della Coppa Agostoni-Giro delle Brianze organizzato, come da magistrale tradizione, dai volontari dello Sport Club Mobili Lissone. «L’evento è il risultato di un grande lavoro di squadra di tutto lo Sport Club – aveva commentato, alcune settimane fa, il presidente Silvano Lissoni – A tutti i volontari va il mio grazie di cuore».

L’evento sportivo, che partirà ufficialmente da via Santa Margherita alle 11.45 di sabato 14 settembre, come ogni anno vedrà la partenza ufficiosa alle 11.30 presso gli stabilimenti Cleaf di via Bottego, nel rione Bareggia. La Coppa Agostoni è una corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si svolge in Brianza. Fa parte del calendario dell’Uci Europe Tour, classe 1.1. delle cosiddette Classiche d’Autunno. È dedicata a Ugo Agostoni, corridore lissonese vincitore della Milano-Sanremo 1914.

Il servizio anche sul Giornale di Monza in edicola da martedì 3 settembre 2019.