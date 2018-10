(foto di repertorio)

Pedemontana: chiusure e deviazioni nel tratto di Lentate per lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Cantiere al via a partire da questa sera fino al 10 ottobre. Ecco i dettagli.

Limitazione provvisoria alla circolazione del traffico per due notti consecutive nel tratto ‘Variante Lentate’ di Autostrada Pedemontana. La chiusura questa sera, 8 ottobre, alle 21 verrà replicata anche domani per lavori di ripristino della pavimentazione stradale.

Ecco nel dettaglio gli orari e le modifiche alla viabilità:

Dalle ore 21 di oggi sino alle ore 6 del 9 ottobre è stata disposta la “chiusura della direzione nord del tratto Variante di Lentate – SS 35”. A seguito della chiusura è prevista l’uscita obbligatoria sullo svicolo di Barlassina del traffico proveniente da Milano e diretto verso Como. Inoltre si segnala la chiusura dell’ingresso dello svincolo di Barlassina per il traffico proveniente da Corso Guglielmo Marconi di Barlassina e diretto verso Como.

Domani si replica

Dalle ore 21 del giorno 9 ottobre sino alle 6 del 10 ottobre è stata invece stabilita la “chiusura della carreggiata sud del tratto variante di Lentate” con le seguenti disposizioni: chiusura provvisoria al traffico del ramo dello svincolo di Lentate sul Seveso in ingresso sulla ‘Variante’ per la direzione Milano / SP 35; uscita obbligatoria sullo svincolo di Lentate per il traffico proveniente dalla carreggiata Est della A36 e diretto verso Milano / SP 35. Infine segnaliamo anche la chiusura provvisoria al traffico dell’ingresso dello svincolo di Lentate per la direzione Milano / SP 35.