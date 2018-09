Pedibus a ostacoli a Meda, tra cacche di cane e soste selvagge. E’ ripartito il Pedibus per i bambini ed è ricominciato anche il percorso a ostacoli.

Pedibus tra deiezioni e soste selvagge

Tra soste selvagge e deiezioni canine abbandonate ovunque dai padroni incivili, percorrere il tragitto da casa a scuola in allegria e serenità sta diventando un’impresa. «Cacche dai mille colori e soste selvagge, ecco cosa abbiamo trovato al nostro rientro con il Pedibus», dice amareggiato Manuele Cortese, tra gli organizzatori del progetto e genitore volontario. La bella iniziativa, promossa per diffondere un modo divertente e «green» per andare a scuola in compagnia, è stata avviata in maniera sperimentale alla fine dello scorso anno scolastico, per poi riprendere con un numero ancora maggiore di partecipanti a settembre.

«Bambini schifati da questa inciviltà»

«Cerchiamo sempre di rendere unico ogni giorno sdrammatizzando anche le situazioni di inciviltà, i bambini sono schifati e stupiti di quanto gli adulti siano poco rispettosi – prosegue Cortese – Ecco che con la loro semplicità suggeriscono delle soluzioni che fanno capire quanto abbiamo da imparare da loro. Personalmente non nego che attiverei una campagna a tolleranza zero, perché solo il far rispettare le regole può creare un ambiente più vivibile per tutti».