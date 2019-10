Pedibus coi nonni a Meda in occasione della loro festa, che si celebra proprio oggi, mercoledì 2 ottobre.

Pedibus coi nonni

E per festeggiare gli “angeli custodi” di tutti i bambini Manuele Cortese, il referente del Pedibus Meda, ha pensato di organizzare un’originale iniziativa: stamattina i nonni hanno accompagnato i propri nipoti nel tragitto da casa a scuola, unendosi a genitori e volontari di questo mezzo di trasporto speciale, che permette ai bambini di camminare divertendosi, rispettando le regole del codice della strada in totale sicurezza.

“Abbiamo unito tre generazioni”

Durante il tragitto hanno raccontato ai loro nipotini come andavano a scuola loro quando erano piccoli, tuffandosi nei ricordi e tramandando le usanze e le abitudini del passato. “Che meraviglia oggi fare il Pedibus con i nonni – il commento di Cortese – Abbiamo unito per la prima volta tre generazioni, camminando con grandissimi sorrisi verso le scuole Diaz e San Giuseppe.

Grazie di vero cuore a tutti i nonni che hanno partecipato, rendendo speciale il giorno in cui vengono festeggiati. Auguri a tutti i nonni! Siete il bene più prezioso”.