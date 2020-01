Pensionato ricompra la sua ditta e la salva dalla crisi. E’ la storia di due monzesi, Corrado Maveri il fratello Massimo Maveri, che si sono ripresi la Cbi di Cambiago.

C’è chi a 77 anni è già in pensione da più di un lustro e chi è pronto a ricominciare un’avventura imprenditoriale con l’entusiasmo di chi si sente la metà dei suoi anni. Di questa seconda categoria fa senza dubbio parte Corrado Maveri, protagonista assieme al fratello Massimo di una storia davvero incredibile.

I due imprenditori monzesi hanno deciso prima di Natale di riprendere in mano l’azienda di famiglia, la Cbi Spa, con una filiale a Cambiago al civico 22 di viale delle Industrie da cinquanta dipendenti, che avevano venduto nel 2013 proprio per sopraggiunti limiti di età, per salvarla da un periodo più che burrascoso (in loro assenza).