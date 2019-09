E’ tutto pronto a Lentate sul Seveso per la serata dedicata a Fabrizio De André e in suo onore è stato preparato anche il gelato “Bocca di rosa”, dal titolo di uno dei suoi più grandi successi.

A Lentate il gelato “Bocca di rosa”

Prenderà il via oggi, sabato 21 settembre, alle 18.30 in piazza San Vito l’evento con Dori Ghezzi e Morgan per ricordare il grande cantautore genovese. E per l’occasione il bar “L’angolo del gelato” che si affaccia sulla piazza ha pensato di proporre un gusto particolare, “Bocca di rosa”. Gli ingredienti? “E’ un gelato al fiordilatte variegato con confettura ai petali di rosa”, spiega il titolare Massimo Bizzo, che non è nuovo alla preparazione di gusti a tema in concomitanza con eventi cittadini particolari. Non resta che andare ad assaggiarlo prima di gustarsi lo spettacolo!