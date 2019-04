Per la torre incompiuta del polo tecnologico sarà la volta buona? E’ fissata per l’8 aprile la settima asta per lo scheletro del grattacielo non finito di Desio.

Tutti i tentativi fino ad oggi sono andati deserti, nessuno si è presentato mostrando interesse per un’operazione che consentirà di concludere i lavori e realizzare un progetto per l’area. La base d’asta fissata dal Tribunale di Monza per l’intero comparto resta di tre milioni e 975mila euro. Anche a novembre l’asta era andata a deserta, come tutti i precedenti tentativi.

Nessuno finora si è fatto avanti

In vendita un’area di 32mila metri quadrati, con la torre di 23 piani che non è stata ultimata, a destinazione direzionale e commerciale. La prima asta risale a marzo del 2017. L’importo fissato allora dal Tribunale era di oltre nove milioni di euro. Nonostante il prezzo si sia abbassato notevolmente, la torre continua a non interessare. Nessuno finora si è fatto avanti all’istituto di vendite giudiziarie di Monza per aggiudicarsi lo scheletro non finito.