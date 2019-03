Per le precipitazioni bisogna ancora attendere: per i prossimi giorni previsto cielo sereno o poco nuvoloso.

Previsioni meteo per oggi, lunedì

Stato del cielo: alla notte molto nuvoloso, progressive schiarite nella mattina a partire dal nordovest; dal pomeriggio poco nuvoloso o velato con residui addensamenti sui settori orientali.

Precipitazioni: deboli diffuse nella notte ed al primo mattino sui rilievi centro orientali, anche a carattere di rovescio, più deboli e sparse sulla pianura. Neve oltre 1000-1200 metri. In rapido esaurimento da ovest nella mattina. Possibili locali piovaschi sulle Prealpi orientali al pomeriggio.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in moderato calo. In pianura minime intorno a 8 °C, massime intorno a 14 °C, con i valori più elevati sui settori occidentali.

Zero termico: al mattino tra 1400 e 1600 metri, in abbassamento al pomeriggio fino a 1000-1200 metri in serata.

Venti: in pianura moderati di direzione variabile: prevalentemente settentrionali sull’alta pianura, in rotazione da ovest a est sulla bassa; in montagna moderati da nord, fino a forti in quota e nelle valli esposte a nord, localmente anche a carattere di foehn.

Domani

Stato del cielo: nuvoloso o velato sui settori orientali e meridionali della regione, altrove sereno o poco nuvoloso; attenuazione della nuvolosità al pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in calo, moderato nelle minime, lieve nelle massime.

Zero termico: attorno a 1200 metri.

Venti: in pianura deboli o solo a tratti moderati da est, in montagna da deboli a moderati settentrionali.

La tendenza dei prossimi giorni

Sereno o poco nuvoloso ovunque, senza precipitazioni. Temperature senza variazioni rilevanti, con minime in lieve calo e massime in lieve aumento. Mercoledì venti da deboli a localmente moderati orientali in pianura, prevalentemente deboli settentrionali in montagna. Giovedì venti deboli di direzione più variabile in pianura, deboli settentrionali o a regime di brezza in montagna.