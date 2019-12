Per Natale regala un’adozione a distanza. Iniziativa dell’Enpa di Monza e Brianza. Ecco alcuni degli animali che si possono aiutare con il Progetto famiglia a distanza.

Per Natale regala un’adozione a distanza

Un Natale solidale? Con Enpa si può, ad esempio scegliendo di regalare a una persona cara, che lo saprà apprezzare, un’adozione a distanza: il Progetto famiglia a distanza permette di dare visibilità e qualche attenzione in più agli animali che per vari motivi sono di difficile adozione, in modo che possano conoscere più persone e, magari, venire adottati in via definitiva.

Gli animali che si possono adottare

Ecco gli animali che è possibile adottare a distanza.

• i micioni, dalla nonnina Minni al baldo trio formato da Lazzaro, Flavio e Lola

• l’allegra banda degli erbivori (pony, caprette, pecore e conigli)

• uno dei cani scelti tra quelli anziani, con problemi fisici e/o comportamentali, di grossa taglia o di razza dalla “cattiva fama” o, più semplicemente, quelli un po’ sfortunati o che hanno bisogno di fare nuove esperienze.

I cani in adozione sono: Chicco, Tarzan, il trio di maremmani Gwen, Ghost e Lady, Giove, Toby, Poldo, Bedrock e le new entry Radler e Mandorla.

Il contributo richiesto è 15 euro al mese, anche se per garantire continuità al progetto consigliamo una durata minima di 3 o 6 mesi. Regalando un’adozione per Natale il destinatario riceverà per mail un bellissimo biglietto di auguri personalizzato e l’attestato di adozione, anch’esso personalizzato, oltre agli aggiornamenti mensili. Naturalmente c’è anche la possibilità di recarsi a trovare, su appuntamento, l’animale (o animali) adottati a distanza.

Per saperne di più, guardare la pagina dedicata sul sito www.enpamonza.it > Adozioni, oppure scrivere ad adozioni.distanza@enpamonza.it.

In alternativa si può aderire all’iniziativa direttamente al banco natalizio sotto l’Arengario in centro Monza o presso il rifugio di Monza (via San Damiano 21) durante gli orari di apertura al pubblico.

TORNA ALLA HOME