Per Natale tariffe agevolate per i parcheggi a pagamento. L’iniziativa a Seregno. Servirà per incentivare la fruibilità del centro commerciale e per aumentare la partecipazione alle iniziative.

Per Natale tariffe agevolate per i parcheggi a pagamento

Per il periodo di Natale, e in alcuni casi anche per le settimane successive, l’Amministrazione Comunale di Seregno, in accordo con la società concessionaria del servizio, ha deliberato tariffe agevolate per i parcheggi a pagamento. Questo per incentivare la fruibilità del centro commerciale e in generale la partecipazione dei cittadini alle iniziative in programma.

Ecco nel dettaglio le tariffe in vigore dal 7 dicembre che, in alcuni casi, si protrarranno fino a fine febbraio

Parcheggio interrato di Piazza Risorgimento, periodo dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020 compresi

– primi 30 minuti sosta gratuita

– secondi 30 minuti sosta a 0,35 €

– dalla seconda ora tariffazione standard

Parcheggio interrato di Piazza Odescalchi, periodo dal 7 dicembre al 29 febbraio 2020 compresi

– primi 30 minuti sosta gratuita

– secondi 30 minuti sosta a 0,35 €

– dalla seconda ora tariffazione standard

Rimanenti parcheggi sia interrati che di superficie gestiti con la App Sosta+, periodo dal 7 dicembre al 29 febbraio 2020 compresi

– sconto del 30% sulle tariffe orarie