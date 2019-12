Dalla Brianza la staffetta per non dimenticare” piazza Fontana. Giovedì 12 dicembre la staffetta podistica partirà da Villasanta, transiterà da Monza e poi raggiungerà Milano.

Per non dimenticare piazza Fontana

Nel 50° della strage del 12 dicembre 1969 ci sarà la Staffetta podistica “Per non dimenticare”. Partirà da Villasanta e arriverà appunto a Milano in piazza Fontana per ricordare l’attentato terroristico del 12 dicembre 1969 alla Banca Nazionale dell’Agricoltura nel quale morirono 17 persone, 88 i feriti. Per i monzesi l’appuntamento è nella caserma dei Vigili del fuoco di via Cavallotti, la bandiera nell’occasione sarà consegnata alla sede dei Vigili.

Il programma

La partenza da Villasanta, in piazza Martiri della Libertà, è fissata per le 9,45. Il corteo raggiungerà quindi alle 11.10 l’Arengario di Monza, dove ci sarà il saluto delle associazioni Anpi e Aned. Intorno a mezzogiorno il saluto in transito dalla caserma dei Vigili del fuoco di via Cavallotti, con gli studenti delle scuole Bonatti e Leonardo Da Vinci.

Alle 12.30 tappa al cimitero di San Fruttuoso, con breve sosta davanti alla targa dedicata a Lea Garofalo, testimone di giustizia, vittima della ‘ndrangheta. Alle 13.20 il passaggio a Cinsello Balsamo, con sosta all’Università Bicocca, con accoglienza e daluti delle associazioni Anpi e Aned. Alle 14.10 sosta al monumento al Deportato, accoglienza e saluto delle autorità del Parco Nord. Alle 14.30 arrivo a Villa Zorn di Sesto San Giovanni con i saluti dei responsabili di Anpi e Aned. Alle 15 la partenza alla volta di Milano, percorrendo viale Monza, piazzale Loreto, corso Buenos Aires, Porta Venezia e sosta in via Palestro. Alle 16.30 l’arrivo in Piazza Fontana dove è prevista una cerimonia commemorativa.

Alla manifestazione promossa dall’Anpi Monza e Brianza (tutto va comunque fatto risalire al Coordinamento staffette podistiche per Bologna per non dimenticare il 2 agosto, data della strage alla stazione) hanno aderito il Comune di Villasanta; la sede di Cinisello dell’Università Bicocca; le Gev del Parco Nord; le Anpi di Villasanta, Monza, Cinisello e Sesto San Giovanni; la Pro loco di Villasanta; i Vigili del fuoco di Milano e di Monza.

TORNA ALLA HOME