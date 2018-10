“Perle di Martini” è l’iniziativa in programma per venerdì, 5 ottobre, promosso dall’Azione Cattolica, grazie alla collaborazione del Banco Desio.

Venerdì 5 ottobre “Perle di Martini”

A sei anni dalla morte del cardinale Carlo Maria Martini l’Azione Cattolica del Decanato di Desio, Bovisio, Nova e Muggiò invita ad una serata in cui ricordare il suo pensiero e la sua azione per la Chiesa e per la comunità civile. «Perle di Martini» è il titolo dell’incontro e del libro che parla di Martini. Si terrà venerdì 5 ottobre alle 21 ospitato nella sala congressi del Banco Desio (via Rovagnati).

Questi gli interventi nel corso della serata

Intervengono monsignor Gianni Cesena, prevosto di Desio e già segretario di Martini, monsignor Elio Burlon, ex prevosto, che parlerà di «Educare ancora», mentre l’avvocato Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano si soffermerà su «Politica e gratuità». Sarà il teologo Marco Vergottini, curatore del libro, a chiudere l’incontro.