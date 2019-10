Pesanti disagi per i pendolari: due linee interrotte e ritardi. Circolazione interrotta per lavori urgenti le direttrici Asso – Seveso – Milano e Mariano/Camnago – Seveso – Milano.

Pesanti disagi per i pendolari: due linee interrotte e ritardi

Ennesima mattinata difficile per i pendolari Trenord. La circolazione dei treni è al momento interrotta sulle linee Asso – Seveso – Milano e Mariano/Camnago/ – Seveso – Milano. Ecco l’annuncio sul sito Trenord:

La circolazione è al momento interrotta tra le stazioni di ERBA e ASSO per lavori urgenti su cui è necessario l’intervento degli operai di FERROVIENORD. Seguiranno aggiornamenti. Prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori di stazione.

LEGGI ANCHE: Trenord horror story 2: l’Halloween dei pendolari

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Situazione difficile anche su altre direttrici che attraversano la Brianza. In particolare ecco la situazione sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate dove molti convogli hanno accumulato pesanti ritardi.

Il treno 24118 (ALBAIRATE 09:08 – SARONNO 10:54) è partito con 19 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto che ha rallentato la circolazione dei treni lungo la linea.

per le ripercussioni di un guasto che ha rallentato la circolazione dei treni lungo la linea. Il treno 24121 (SARONNO 09:35 – ALBAIRATE 11:22) oggi partirà dalla stazione di SEREGNO alle ore 10:04.

Aggiornamento: il treno 24112 (ALBAIRATE 07:38 – SARONNO 09:24) viaggia con 29 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea. Termina il viaggio nella stazione di SEREGNO. Leggi anche: Seregno per un giorno è la città delle Ferrari FOTO

Altre segnalazioni

Ritardi e guasti anche sulla Lecco-Carnate Milano, sulla Bergamo-Carnate-Milano e sulla Lecco-Molteno-Monza.

“Possibili ritardi fino a circa 20 minuti e variazioni a causa di un guasto a uno scambio di competenza RFI, che regola la circolazione ferroviaria nella stazione di MILANO GRECO PIRELLI. I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea”. Questo l’avviso diramato da Trenord, ma in alcuni casi, come segnalato dagli stessi viaggiatori i minuti di ritardo sono più che raddoppiati.

Come se non bastasse al momento sulla Lecco-Carnate – Milano il treno 10834 (MILANO P. GARIBALDI 08:52 – LECCO 09:53) non è ancora partito a causa di un guasto al treno. Il personale in servizio ne sta valutando l’entità.

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE QUI