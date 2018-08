L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa) lancia l’allarme, perché non c’è solo il dramma dei tanti cani lasciati sulle strade: anche per i pesci rossi abbandonati ad agosto nelle fontane e nei fiumi i Comuni dovrebbero fare di più.

Pesci rossi abbandonati ad agosto

Sono tristemente noti gli abbandoni di cani e gatti nel periodo estivo. Ma non sono gli unici animali a fare le spese di inciviltà e crudeltà. I pesci rossi, infatti, animali erroneamente ritenuti poco bisognosi di attenzioni, spesso vengono lasciati al loro destino nei loro acquari mentre certe famiglie partono per le vacanze. Oppure vengono gettati nei fiumi o nelle fontane, dove non sono in grado di procacciarsi da sé il cibo e sono quindi comunque destinati alla morte.

La proposta Aidaa

L’associazione chiede alle amministrazioni locali delle città dove esistono acquari civici di realizzare delle vasche di raccolta dove le persone che non si sentono più in grado di tenere questi pesciolini possano lasciarli sapendo che saranno custoditi e sfamati.