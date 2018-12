Pioggia di 5 al SuperEnalotto in Lombardia nell’ultimo concorso: sono quattro le vincite da 7mila euro ciascuna. Una anche a Sovico.

Quattro vincite da 7mila euro ciascuna al SuperEnalotto. E’ ciò che riporta Agipronews. Le città fortunate sono state Milano, al Bar Girasole di via Voltri, Solaro con il Bar in via Mazzini, Lodi al Caffè Dragoni in Corso Roma e Sovico nella Tabaccheria Santamaria in via Giovanni.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 76,9 milioni di euro, al decimo posto nella storia dei premi più alti assegnati dal gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Lombardia l’ultimo Jackpot è invece quello da 36 milioni di euro realizzato a febbraio del 2006 a Mazzo.

L’ultima vincita in Brianza risale a luglio quando ad un fortunato giocatore della ricevitoria di via Lombardia andarono 14 mila euro.

