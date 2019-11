Pioggia? Sì ancora per tutto il fine settimana. Correnti atlantiche continuano a favorire sul nostro territorio un clima perturbato e piuttosto freddo. La Protezione Civile è in allerta. Le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo

Un clima più che autunnale sulla Brianza, quasi natalizio oltre i 1500 metri per via della tanta neve in quota. E’ quello che ci aspetta per il weekend in arrivo, purtroppo accompagnato anche da tanta pioggia.

Nel dettaglio le previsioni dell’esperto meteo Christian Brambilla:

Nella giornata di domani, sabato 23 novembre, avremo cieli coperti e piogge sparse su buona parte della regione. Le temperature stazionarie rimarranno stazionarie tra i 9 e gli 11 gradi.

Domenica 24 novembre sarà un’altra giornata uggiosa con nuvole e piogge sparse anche se più deboli dei giorni precedenti. Ci saranno momentanee pause asciutte.

Temperature leggermente in rialzo comprese tra 10 e 12 gradi.

Tra lunedì e martedì possibile pausa dalle precipitazioni, ma persisteranno cieli da nuvolosi a variabili.

L’allerta della Protezione Civile

Intanto la Protezione Civile ha emesso un’allerta di ordinaria criticità (codice giallo) anche per la zona Brianzola.

“Dalla tarda serata di oggi, venerdì 22 è prevista un’intensificazione delle precipitazioni, che persisteranno in modo diffuso sulla Lombardia per tutta la giornata di domani, sabato 23, anche a carattere di rovescio. Sin dalle prime ore della notte la ventilazione sarà moderata dai quadranti orientali in pianura, su Appennino e su fascia Pedemontana prealpina, insistente per tutta la giornata. Intensificazione del vento sulla pianura centro-occidentale, con possibili raffiche attorno ai 55-65 km orari. Per domenica persistono condizioni perturbate, con precipitazioni diffuse da deboli a localmente moderate fino al pomeriggio, quindi in attenuazione a partire dalla fascia alpina e prealpina”.