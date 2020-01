(nella foto di copertina la gatta Piper nella nuova casa)

Piper dopo l’incidente ha trovato una nuova famiglia. Belle notizie dal gattile di Monza: adozione del cuore da una coppia di Arcore e ancora disegni e regali per i mici adottati a distanza.

La bella notizia è che dopo tanta sofferenza e un brutto incidente stradale che le aveva provocato la rottura del bacino, ora Piper ha ritrovato la serenità in una nuova famiglia di Arcore. La gatta, come ci racconta Enpa, è stata adottata alla fine del 2019 da Stefano e Ilaria e da dicembre fa parte della loro famiglia.

Piper era arrivata al gattile di Monza a maggio 2019. Dopo la guarigione le era rimasta solo una leggera zoppia ma la compressione del bacino che aveva subito, richiedeva qualche attenzione in più da parte di una possibile nuova famiglia. Stefano e Ilaria non ci hanno pensato due volte e ora la gatta si gode l’amore e le attenzioni che i padroni le riservano quotidianamente.

Le altre buone notizie

In occasione della Befana è arrivato al rifugio di Via San Damiano un grande pacco con giochi e cibo per gatti. I destinatari dei regali? Lazzaro, Lola e Flavio, il trio felino del Progetto Famiglia a

Distanza ospitato nel giardinetto-oasi recintato all’interno del gattile di Monza.

Mittenti del gradito regalo, Alessandra e le figlie Giulia e Livia, una delle famiglie a distanza della simpatica banda di gatti e, prima di loro, del micio Raimondo e a seguire di Jupiter e dello scatenato Dieghito. E nel 2018 hanno pure adottato i micini Oliver e Ruby, salvati da situazioni di estremo pericolo.

Insieme ai regali sono arrivati anche i bellissimi ritratti realizzati dalla piccola Livia di 9 anni.