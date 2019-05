Pisapia arriva in Brianza in vista delle Europee. Il capolista Pd nella circoscrizione Nord-Ovest è atteso sabato 11 maggio a Vimercate, Monza, Nova Milanese, Desio, Meda, Cesano Maderno e Lentate sul Seveso.

Pisapia arriva in Brianza in vista delle Europee

Parte da Vimercate il tour di Giuliano Pisapia, capolista Pd nella circoscrizione Nord-Ovest, in Monza e Brianza. L’ex sindaco di Milano sarà a Vimercate, in piazza Unità d’Italia, alle 11.30. Un’ora dopo farà tappa a Monza, in viale Lombardia, e intorno alle 14.30 arriverà a Nova Milanese (via Togliatti). Pisapia sarà a Desio, in piazza Conciliazione, intorno alle 15.30. Poi si sposterà a Meda, in piazza Medateca, dove è atteso alle 16.30. Arriverà quindi a Cesano verso le 17.30 e, dopo un’ora, sarà a Lentate sul Seveso, al centro civico Terragni.

A Cesano si inaugura la sede del Pd

L’arrivo a Cesano, alle 17.30, in particolare, coinciderà con l’inaugurazione della sede del circolo cittadino del Pd, in piazza Arese, dopo la recente ristrutturazione. Pisapia parteciperà a un dibattito sulle elezioni europee del 26 maggio con Vinicio Peluffo, segretario regionale Pd, Gigi Ponti, quattro volte sindaco di Cesano oggi consigliere regionale Pd, e Pietro Virtuani, segretario provinciale Pd. A tema: “Idee in piazza: prospettive per l’Europa”. A seguire, sarà offerto un aperitivo.