Pista di pattinaggio su ghiaccio, mercatini e luminarie: Cesano Maderno apre le porte al Natale.

Pista di pattinaggio su ghiaccio, mercatini e tanta musica

Questo pomeriggio il sindaco Maurilio Longhin (circondato da diversi esponenti della sua maggioranza) ha inaugurato in piazza Esedra la pista di pattinaggio sul ghiaccio che – novità delle novità delle proposte natalizie – accompagnerà i cesanesi nel periodo delle feste. La presentazione del ricchissimo cartellone delle proposte curato dagli assessorati alla Cultura e al Commercio è avvenuta giovedì mattina in municipio. In agenda concerti, mostre, spettacoli teatrali, incontri letterari, appuntamenti per i piccoli e mercatini.

Luminarie in centro e periferia

Ad accogliere in Comune i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte il vicesindaco Celestino Oltolini, che ha annunciato l’arrivo di un tetto di luci in centro e frazioni: “Per la prima volta l’Amministrazione comunale si è fatta carico delle illuminazioni natalizie in centro e nei quartieri, in particolare nei pressi delle chiese e lungo le principali arterie commerciali. Sarà un segno, in ognuna delle sette frazioni della nostra città”.

Il calendario delle iniziative, tra proposte consolidate e novità, va avanti fino a domenica 20 gennaio. La pista di pattinaggio, in particolare, resterà nella centralissima piazza Esedra fino al 13 gennaio. “Il biglietto di accesso – così Oltolini – consentirà la visita a Palazzo Arese Borromeo al prezzo ridotto di 3 euro, nell’ottica di unire divertimento e valorizzazione del Palazzo”.

Il sindaco: “Obiettivo finalmente centrato”

Dopo aver tagliato il nastro, questo pomeriggio, il sindaco Longhin ha consegnato la pista di ghiaccio a ragazzi e bambini in trepida attesa di scivolare sui pattini. “Già l’anno scorso, su sollecitazione del consigliere comunale Donatella Migliorino – spiega il primo cittadino – avevamo provato a portare a Cesano una pista di pattinaggio ma poi siamo stati costretti a rinunciare. Quest’anno ci siamo mossi per tempo e ci siamo riusciti. Sono contento. La speranza è che i cittadini apprezzino: abbiamo destinato diverse risorse a questa iniziativa”. Da oggi, sabato 24 novembre, a Natale, ogni fine settimana il centro storico e piazza Esedra faranno da cornice alle bancarelle di mercatini per tutti i gusti.

Tantissime le iniziative che scandiranno il tempo delle feste

Tra le iniziative proposte, quelle legate alla tradizione. Dopo il successo dello scorso anno, a Palazzo Arese Borromeo dal 15 dicembre al 20 gennaio in collaborazione con Gelsia verrà allestita la seconda mostra “Emozioni di Natale“, un’esposizione di presepi realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepio di Milano-Lainate e di Novedrate. I commercianti sono stati invitati ad allestire presepi artistici nelle vetrine dei propri esercizi, per fare di Cesano “la città dei presepi”. Da domenica 2 dicembre a domenica 13 gennaio, sotto il portico del Cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo troneggerà l’albero di Natale offerto da Solaris e decorato da Sposa Point. Da sabato 1 dicembre a domenica 14 gennaio, inoltre, l’auditorium Disarò ospiterà “La magia del presepe”, un presepe artistico realizzato dagli Amici del presepe. “Sei Storia” e “Pasticceria Borromeo”, invece, organizzeranno da sabato 1 a lunedì 24 dicembre, nel cortile interno di via Borromeo, un piccolo villaggio con la casa di Babbo Natale, da dove i bambini potranno spedire le loro letterine.