(foto dalla pagina Facebook de “Il Veliero”

Più di 4 milioni di spettatori per “Ognuno è perfetto”: successo per la fiction con Aldo ed Eugenio. I due attori brianzoli in prima serata su RaiUno.

Più di 4 milioni di spettatori per “Ognuno è perfetto”

“Ognuno è perfetto” ha superato il 20% di share ed è arrivato in top trend di #twitter! Le avventure di Rick, Tina, Ivan e Miriam sono state viste da 4 milioni e 700 mila italiani!”

E’ stato un vero successo il primo episodio della serie “ognuno è perfetto” andato in onda ieri sera, lunedì 16 dicembre, in prima serata su RaiUno.

Come vi abbiamo ampiamente raccontato ieri, nella fiction, ci sono anche due attori brianzoli, Aldo Arturo Pavesi, di Monza ed Eugenio Bramati, di Arcore. Due veterani della compagnia “Il Veliero”, che dal 2003 in città propone laboratori teatrali e spettacoli itineranti portati in scena da persone con disabilità.

In “Ognuno è perfetto” Aldo ed Eugenio interpretano rispettivamente Maurizio e Marione. Accanto a loro grandi artisti come Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo e Piera degli Esposti.

LEGGI QUI PER I DETTAGLI

La trama in breve

La storia racconta di Rick, un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down, stufo di “finti tirocini” e desideroso di un lavoro vero. Ivan, suo padre, ha appena ceduto l’attività per dedicarsi a lui e consentire ad Alessia, sua madre, di riprendere la carriera. La svolta arriva quando Miriam assume il giovane nel reparto packaging della cioccolateria di famiglia: oltre a trovare un impiego, il giovane incontra uno straordinario gruppo di ragazzi disabili con cui fa subito amicizia.

Stasera seconda puntata

Stasera, sempre su RaiUno alle 21.20 la seconda puntata della fiction che terminerà lunedì 23 dicembre.