Sarà l’edizione numero ventiquattro ma, allo stesso tempo, la prima firmata dalla nuova Polisportiva di Renate e l’ultima fuori dal circuito Fiasp (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti). Quella della StraRenate, la manifestazione internazionale ludico motoria a passo libero aperta a tutti. E’ in agenda per domenica 12 maggio.

Due percorsi da 8 e 15 chilometri

Confermati i due percorsi disponibili, da 8 e 15 chilometri, tra i sentieri del Parco della Valletta. La partenza è fissata dalle 8,30 alle 9,90, dall’oratorio di via Vittorio Emanuele.

Le iscrizioni sono aperte e lo resteranno fino alle 22 di sabato per i gruppi sportivi (ai tre più numerosi andrà un cesto alimentare); fino alle 8,30 di domenica per i singoli. La quota di iscrizione è di 3 euro.

Per maggiori informazioni e adesioni è possibile contattare il presidente della Polisportiva Luigi Zaccaria: 347-8050373.

La sicurezza degli atleti sarà garantita dalla presenza di medico e ambulanza. Per quella delle “cose”, il consiglio è chiaro: «Non lasciare oggetti in macchina, c’è il servizio gratuito di custodia».