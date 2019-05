Anche Gian Paolo Riva, ex sindaco di Giussano, agli arresti domiciliari nell’ambito della maxi operazione della Guardia di Finanza e dei Carabinieri scattata oggi alle prime luci dell’alba e coordinata dalla Dda di Milano. E’ accusato di corruzione e abuso di ufficio.

LEGGI ANCHE: ‘ndrangheta e corruzione, maxi-operazione in Lombardia: 43 arresti VIDEO

Riva, funzionario di Amsa spa (Azienda Milanese Servizi Ambientali), in base alle accuse, si sarebbe attivato, in cambio di denaro e favori, per favorire l’imprenditore Daniele D’alfonso, interessato alle gare d’appalto Amsa e arrestato anche lui nell’ambito dell’indagine.

‘Ndrangheta e corruzione: l’operazione

La maxi-operazione di Guardia di Finanza e Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che è scattata alle prime luci dell’alba di oggi si è conclusa con un risultato “importante”, dalla Lombardia e e fino al Piemonte compreso. Sono 95 gli indagati, 43 le persone sottoposte a misura cautelare, 12 delle quali in carcere. Si tratta del blitz condotto dai militari della Guardia di Finanza di Varese e dell’Arma dei carabinieri di Monza-Brianza che ha coinvolto, in tutto, circa 250 operatori delle forze dell’ordine.

Nei guai anche diversi politici, fra loro Pietro Tatarella candidato di Forza Italia alle Europee e consigliere comunale a Milano e Fabio Altitonante sottosegretario e consigliere in Regione. Le accuse: associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito un’associazione di tipo mafioso, e finalizzata al compimento di plurimi delitti di corruzione, finanziamento illecito ai partiti politici, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, false fatturazione per operazioni inesistenti, auto riciclaggio e abusi d’ufficio.

Tutti gli approfondimenti dal Circuito Netweek

PIEMONTE

NUOVAPERIFERIA.IT: ‘ndrangheta e corruzione, un ingegnere di Settimo nell’inchiesta

NOVARAOGGI.IT:

Arrestato Andrea Gallina, amministratore Acqua Novara Vco

Corruzione chiesto l’arresto per Diego Sozzani VIDEO

LOMBARDIA

GIORNALEDIPAVIA.IT: ‘ndrangheta e corruzione: un architetto di Pavia tra gli indagati

GIORNALEDILECCO.IT: ‘ndrangheta e corruzione, un perito lecchese nell’inchiesta

GIORNALEDIMONZA.IT: Politica e tangenti. Arresti domiciliari per l’ex sindaco di Giussano

TOSCANA

GIORNALEDIPISTOIA.IT: Finanziamento illecito a partiti in Lombardia, arrestato Damiano Belli di Serravalle Pistoiese