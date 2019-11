Ponte di Natale 2019, scuole chiuse: le soluzioni per i genitori che lavorano . Con il “Progetto Ponti” individuate alcune proposte. Con la possibilità di ottenere un contributo a rimborso della retta di frequenza.

Ponte di Natale 2019

Con l’arrivo delle vacanze natalizie, per i genitori che lavorano, si pone come sempre il problema della sistemazione dei figli. Con le scuole chiuse infatti per alcuni può diventare davvero un’impresa riuscire a trovare una soluzione e spesso si ricorre ai nonni o a qualche baby sitter.

Le soluzioni per i genitori che lavorano

Ma c’è un’altra soluzione. Per le famiglie con bambini tra i 3 e gli 11 anni (in particolare per quelli con entrambi i genitori lavoratori), i Comuni della Provincia di Monza e Brianza, nell’ambito del programma “Servizio Ponti”, hanno infatti individuato alcuni soggetti privati che organizzano servizi educativi durante le vacanze natalizie.

I servizi sono di natura privata, con costi di frequenza a carico delle famiglie. Tuttavia, nell’ambito del progetto Family Hub 2.0 finanziato da Regione Lombardia, le famiglie residenti in provincia di Monza e Brianza con entrambi i genitori lavoratori (ovvero con l’unico genitore lavoratore), possono ottenere il rimborso completo della retta di frequenza (rimborso massimo ammissibile, 300 euro a bambino).

Ecco quali sono le strutture individuate in Brianza:

Non ci sono vincoli di reddito

L’accesso al contributo non è soggetto a requisiti di reddito o Isee: le domande saranno accolte nell’ordine di presentazione e fino all’esaurimento dei fondi disponibili (64.800 euro per tutta la Provincia di Monza e Brianza).

Al momento della presentazione della domanda, occorre aver già perfezionato l’iscrizione presso uno dei centri riportati nell’apposito elenco. Le domande di rimborso possono essere presentate dal 13 dicembre solo on-line, avvalendosi della piattaforma welfarebrianza.org.