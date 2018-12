Ponte Immacolata con maltempo, vento e calo termico. Poi arriva il freddo. Oggi la giornata più stabile, domani invece arriva una nuova perturbazione.

Ponte Immacolata con maltempo, vento e calo termico

“In settimana l’alta pressione tenterà di portare stabilità atmosferica sull’Italia riuscendoci però solo in parte” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “l’anticiclone verrà infatti disturbato da veloci fronti atlantici. Oggi sarà la giornata più stabile con sole prevalente su gran parte della Penisola, fatta eccezione per nebbie o nubi basse talora persistenti su Pianura Padana e valli del Centro, a tratti anche lungo le coste. Domani, giovedì, è invece attesa una nuova modesta perturbazione che porterà nuvolosità diffusa ma qualche pioggia essenzialmente al Centro, tirreniche, estremo Nordest e qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine. Le temperature si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo nelle aree soleggiate, specie al Centrosud dove si potranno superare i 14-15°C con punte anche di oltre 17-18°C sulle estreme regioni meridionali e Sardegna.”

LEGGI ANCHE: Sciare in Lombardia: ecco tutti gli impianti aperti

Perturbazione nel weekend

“Per il weekend dell’Immacolata ci attendiamo invece il passaggio di una nuova perturbazione in discesa dalle Isole Britanniche e che attraverserà rapidamente l’Italia da Nord a Sud” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “primi segnali di peggioramento venerdì sera al Nord con precipitazioni soprattutto sui settori di Nordest, in estensione anche ai versanti tirrenici. Il sabato dell’Immacolata vedrà rovesci e temporali al Centrosud, a tratti intensi tra basso Lazio, Campania, Molise, Puglia e Calabria; residue piogge sul Nordest ma in esaurimento. Domenica ancora acquazzoni e temporali sparsi al Sud e Sicilia mentre migliora altrove, salvo nevicate sulle Alpi di confine e qualche nota instabile ancora possibile al Centro. Il tutto verrà accompagnato da un generale calo delle temperature con venti anche forti di Maestrale e Tramontana, raffiche fino a oltre 70-80km/ su Tirreno, Sardegna e Sicilia con mari agitati.

Un po’ di neve sulle Alpi

Proprio il calo delle temperature favorirà un po’ di neve sulle Alpi soprattutto di confine, ma anche sull’Appennino oltre i 1000-1500m entro il weekend. Tra le località che potranno essere interessate dalle nevicate segnaliamo Cervinia, Livigno, a tratti anche Courmayeur e Cortina d’Ampezzo specie venerdì notte. Gli accumuli non saranno particolarmente significativi ma il calo termico che seguirà manterrà lo strato nevoso . La stagione sciistica si aprirà dunque con clima favorevole, tuttavia attenzione al vento che potrà dare qualche problema in quota per venti da Nord a tratti rafficati.

LEGGI ANCHE: Torna il Treno della Neve

Da settimana prossima arriva più freddo

“Nella prossima settimana gran parte dell’Europa centro-orientale verrà molto probabilmente interessata da una vasta irruzione di aria artica che dalla Scandinavia dilagherà fin sul cuore dell’Europa centrale, con tracollo delle temperature e diffuse gelate. Ad oggi parte del freddo dovrebbe interessare anche l’Italia, soprattutto settentrionale, ma gradualmente anche il Centrosud, con clima generalmente più freddo rispetto a questi giorni e gelate notturne. Il vero Inverno potrebbe dunque bussare alla porta dopo l’Immacolata” – concludono da 3bmeteo.com