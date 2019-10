A Seregno iniziati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte ciclopedonale sopra via allo Stadio, che conduce all’area del mercato.

Lavori al ponte pedonale

Dopo anni di attesa sono (finalmente) partiti i lavori di sistemazione del ponte ciclopedonale che collega via Silva nel quartiere Lazzaretto a piazza Linate – 8 Ottobre 2001, dove si svolge il mercato settimanale del sabato.

Interventi per la sicurezza del ponte

Realizzata quindici anni fa, la struttura in legno e metallo è una delle più vistose opere pubbliche incompiute della città che necessita della messa a norma per ragioni di sicurezza. Sono previsti lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria per un importo di 226mila euro (Iva esclusa) a carico di Aeb, Il ponte si trova accanto al chiosco dove aprirà il nuovo servizio bar e ristoro.

Chiusura notturna della strada

La progettazione è affidata ad Angelo Maurizio Novara e la realizzazione alla ditta “Sodeca Costruzioni e Civelli Costruzioni”. L’intervento iniziato nei giorni scorsi dovrebbe concludersi entro la primavera 2020.

Fra le opere previste la modifica dei parapetti e della pendenza della superficie in legno della passerella. Le maestranze lavoreranno soprattutto nelle ore notturne, quando verrà chiusa via allo Stadio, per evitare l’interruzione del traffico nelle ore diurne.

