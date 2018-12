Ponticello chiuso da tre mesi iniziati i lavori a Varedo. L’intervento di sistemazione della passerella pedonale di via Marconi durerà un paio di settimane

Iniziati i lavori del ponticello di via Marconi

Doveva essere un lavoro rapido, invece durante sopralluogo sono emersi problemi strutturali che hanno richiesto la pianificazione di un intervento più massiccio. Il ponticello pedonale di via Marconi è chiuso dai primi di settembre: adesso sono finalmente iniziati i lavori di sistemazione che, compatibilmente con le condizioni metereologiche, dureranno circa due settimane

Intervento sulla struttura portante

Inizialmente era in programma la sostituzione del piano di calpestio ma durante le ispezioni di settembre sono emerse altre criticità che hanno reso necessario un intervento conservativo della struttura portante della passerella. Sono state quindi eseguite prove di carico e prelievi localizzati del materiale costruttivo per verificarne lo stato di degrado. Predisponendo il piano di indagine, è stato redatto il progetto di manutenzione straordinaria, quindi la cantierizazione

“Ce l’abbiamo messa tutta”

Per realizzare l’intervento, i tecnici comunali sono al lavoro da mesi. “Ce l’abbiamo messa tutta per anticipare i tempi per la sistemazione e nonostante tutte le difficoltà burocratiche ed economiche ci siamo riusciti – nota il sindaco Filippo Vergani – Un grazie anche al nostro ufficio per il lavoro svolto e per avermi sopportato. E adesso avanti per migliorare sempre più la nostra Varedo”