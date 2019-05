“Popoli per la pace, parole e suoni di umanità”. Doppio appuntamento a Desio promosso da “Desio Città Aperta”.

Popoli per la pace: marcia della pace e mostra

La prima iniziativa del gruppo desiano è la mostra fotografica “One day in Africa. Ventiquattro ore nella vita del continente vero” che si inaugura sabato, 4 maggio, nella sala civica “Carlo Levi”. Per l’occasione si terrà anche una conferenza a cui interverranno Giusy Baioni (giornalista freelance), Enrico Casale (giornalista della rivista “Africa”) e Deme Mbaye (presidente dell’associazione “Senegalesi in Brianza”).

Sabato inaugurazione in Sala Levi

La mostra sarà visitabile fino al 18 maggio il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, la domenica dalle 15 alle 19, in settimana su prenotazione. E’ in programma invece il 18 maggio alle 16.30 la “Marcia della pace” promossa da “Desio Città Aperta”, un’iniziativa che ha il patrocinio del Comune, in collaborazione con l’associazione “Minhaj Ul Quran”, i Missionari e laici Saveriani, la Scuola d’italiano per stranieri e l’Associazione Centro Giovani Lissone. La manifestazione partirà da piazza Conciliazione.