L’estate prosegue con qualche temporale al Nord su Alpi, Prealpi e alte pianure, specie tra giovedì e venerdì. Al Sud invece nuova ondata di caldo intenso.

Possibili temporali in arrivo sulla Lombardia

Dopo la perturbazione atlantica transitata lo scorso weekend, la situazione meteorologica è rapidamente migliorata sull’Italia, con il ritorno di condizioni nel complesso stabili e soleggiate, anche in Brianza.

Ma possibili temporali potrebbero ripresentarsi in Lombardia già nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dai meteorologi 3bmeteo.com “proprio nella giornata di mercoledì 31 luglio, temporali di calore torneranno a formarsi nelle ore pomeridiane su Alpi e Prealpi, in possibile sconfinamento alle medio-alte pianure entro sera, specie sulla Val Padana centro-orientale. Ma un impulso di aria più umida e instabile raggiungerà il Nord Italia tra giovedì sera e venerdì causando la formazione di temporali anche localmente intensi, specie tra Est Piemonte, Lombardia, Triveneto, Emilia orientale, Romagna e sull’Appennino centro-settentrionale, talora fin sulle aree costiere delle Marche e dell’Abruzzo sul finire di venerdì. Ben soleggiato e caldo altrove, con valori termici in graduale aumento soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori nella seconda parte della settimana.”

Al Sud nuova ondata di calore

Per chi invece è già in vacanza o è in partenza nelle prossime ore, al Sud e sulle Isole nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di una nuova e intensa ondata di calore.

Uno sguardo al prossimo weekend

E’ ancora presto per previsioni dettagliate ma, come riporta 3bmeteo, “dagli ultimi aggiornamenti dei modelli numerici, sembrerebbe che il prossimo weekend possa trascorrere all’insegna di condizioni meteorologiche nel complesso stabili e soleggiate su gran parte della Penisola”.