Pre scuola a Verano, parte il servizio

Scuola dell’infanzia

Pre scuola a Verano, parte il servizio. E’ stato raggiunto il numero minimo prestabilito dal Comune, e mercoledì 12 settembre, il servizio di pre scuola, dalle 7.45 alle 8, all’asilo statale il Melograno è partito regolarmente.

L’annuncio è del vicesindaco Samuele Consonni, che in prima persona si era speso per risolvere la questione e andare incontro alle esigenze di alcune famiglie, preoccupate poichè in pochissimi avevano presentato la richiesta. L’Amministrazione comunale ha fissato a 10 il numero minimo, numero necessario per coprire le sole spese vive del personale. «Anche se non dovuto per legge, nello spirito di riconoscimento della centralità delle esigenze delle famiglie, il Comune ha previsto l’attivazione di questo servizio», aveva spiegato il vicesindaco, dimostrando la massima apertura e l’intenzione a trovare una soluzione. E così è stato.

Si ricorda inoltre, che la chiusura delle iscrizioni è stata fissata al 21 settembre, per dare più margine ai genitori e consentire loro di provvedere a fare richiesta.