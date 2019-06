Festa grande all’Associazione di Promozione Sociale di piazza Italia a Veduggio. Protagonisti sono stati prima di tutto i soci con più primavere sulle spalle.

Novantasei anni e non sentirli

Partendo dalle signore, le splendide Colomba Manzoni e AngelaMizzotti che quest’anno compiono 96 anni. A loro, festeggiate al ristorante “Capanna” di Lurago d’Erba, sono andate in regalo una medaglia d’oro oltre alla pergamena e un omaggio floreale.

“Angela collabora ancora con il nostro centro confezionando gli abiti per le pigotte dell’Unicef”, hanno assicurato gli amici dell’associazione. Non solo, ha partecipato anche alla gara di briscola che ha visto salire sui primi tre gradini del podio Giuseppe Sanchirico, Leo Pidalà e Marco Sangalli.

Premio speciale anche per il residente più anziano, Angelo Daggiano, rappresentato dalla figlia Rosetta.