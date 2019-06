Premiati i vincitori del concorso letterario indetto da Campus Major. La cerimonia, ieri, domenica, a Cesano Maderno.

L’esperienza del viaggio dentro e fuori da sé è stata al centro della nona edizione del concorso nazionale di poesia e narrativa promosso dall’associazione culturale Campus Major in collaborazione con la biblioteca civica Vincenzo Pappalettera. Domenica pomeriggio, in auditorium Disarò a Cesano Maderno, la premiazione delle sei opere finaliste (tre per categoria) delle oltre settanta arrivate da tutta Italia.

Settanta opere tra poesie e racconti

Condotta da Antonella Paternostro, la cerimonia è stata intervallata dalle musiche di Matteo Triulzi (al violoncello) e Marco Mercandalli (al flauto traverso). “Ogni viaggio si compie almeno tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi – commenta il presidente Vito Caprara – e la giuria ha assegnato il premio a coloro che meglio di altri hanno saputo trasmettere queste tre sensazioni”. Per la sezione poesia, sono: Anna Barzaghi con “Il vento diventa voce”, Rocco Basciano con “Viaggio” e Mariarosa Dalla Longa con “Senza valigia”. Nella sezione narrativa, invece, terzo gradino del podio per Enrica Mambretti con il racconto “Il tesoro più prezioso”, secondo per Lisa Laffi con “Tra sogno e realtà”, primo per Christian Zugni con “L’amore vince su tutto”.

I proventi alla cooperativa Sociosfera

A premiare i vincitori anche l’assessore alla Cultura, Silvia Boldrini. I proventi della vendita del libretto che raccoglie le opere saranno devoluti alla cooperativa Sociosfera di Seregno, “che dà risposte concerete ai bisogni delle persone, soprattutto quelle che vivono in situazioni di fragilità”, spiega Caprara. Il concorso letterario, patrocinato dal Comune e dal Rotary Club Varedo e del Seveso, è solo una delle iniziative promosse dall’associazione culturale nata dieci anni fa per riunire “gli amici della Lucania”. Un anniversario speciale che sarà festeggiato con un saggio di musica in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo domenica 23 giugno alle 18.30.