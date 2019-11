Premio fotografico “Il mondo in un click”, ecco i vincitori. A Cesano Maderno sabato pomeriggio si è svolta la cerimonia di premiazione.

Premio fotografico “Il mondo in un click”

Il ventiseiesimo Premio di fotografia a tema libero “Il mondo in un click” ha incoronato Lodovica Cerri di Gessate per la sua “Biciclette 1”. A lei il primo premio della commissione artistica, “per aver saputo raccontare in un unico scatto elementi del semplice vissuto quotidiano con le magiche atmosfere di architetture trasognanti, ormai decadute”. Al secondo posto Mauro Fumagalli di Cassano d’Adda e al terzo Dario Pietro Pirovano di Gessate. Compito non facile, quello della giuria, che ha dovuto valutare quasi duecento scatti.

Una mostra nella mostra

La cerimonia di premiazione del concorso indetto dagli Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo, associazione di volontariato culturale in attività dal 1992, è stata ospitata sabato pomeriggio nella nobile dimora seicentesca, alla presenza dell’assessore alla Cultura e alla Valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale Silvia Boldrini. Mostra nella mostra, la rassegna ospita quest’anno una serie di scatti fotografici dal titolo “Scene di magico effetto: il Parco della regia dimora monzese. Cascine, ville di delizie e palazzi nobiliari del Parco Reale di Monza e della Brianza”, a cura di Ferdinando Zanzottera, responsabile della fototeca dell’Isal, Istituto per la storia dell’arte lombarda, e docente di Storia dell’architettura del Politecnico di Milano. Una mostra nella quale la realtà aumentatala la fa da padrone, con una semplice App che “mette in movimento” il fermo immagine.

La mostra a Palazzo Arese Borromeo

Tutte le fotografie del concorso resteranno esposte al Borromeo, nelle sale affrescate del piano terra, fino a domenica 17 novembre. Ingresso libero. Orari di apertura: sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Tornando alla classifica, la commissione artistica all’unanimità ha premiato, con il quarto posto Giancarlo Restuccia di Giussano e con il quinto Paola Galimberti di Limbiate. Riconoscimenti sono andati a Laura Mandressi di Cesano Maderno, Gianluca Buian di Meda e Marco Napolitano di Saronno. Diplomi, invece, a Tiziano Oggioni di Monza, Giorgio Cottini di Arcore, Massimo Recagni di Melegnano, Roberto Ciriaco di Senna Comasco, Edoardo Pacchetti di Villasanta e Piermario Zago di Origgio.