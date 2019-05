Premio Rosa Camuna, Menzione Speciale al Gruppo Sportivo Disabili di Limbiate per i 30 anni di attività dedicata all’educazione e formazione dei ragazzi nell’atletica leggera e nel basket.

Premio Rosa Camuna 2019

C’è anche il Gruppo Sportivo Disabili di Limbiate tra coloro che hanno ricevuto la Menzione Speciale dal Presidente di Regione Lombardia oggi durante la cerimonia di consegna del Premio Rosa Camuna 2019 La menzione per i 30 anni di attività dedicata all’educazione e formazione dei ragazzi nell’atletica leggera e nel basket.

“Un plauso al Gruppo per un traguardo prestigioso e meritato” – ha detto Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia.

“Un premio che testimonia l’impegno e la dedizione per lo sport, strumento di integrazione ed inclusione di tutte le persone con disabilità, facendo loro conoscere il proprio corpo in tutte le potenzialità, ponendolo in un’ottica positiva da valorizzare e far esprimere e non come ostacolo e impedimento”.