Presunti maltrattamenti a bambini a Cesano Maderno, la Lega : “La videosorveglianza è il giusto deterrente”.

Marina Romanò e dell'onorevole Massimiliano Capitanio. Sui presunti maltrattamenti di bambini alla scuola dell'infanzia Luigi Calastri di Cesano Maderno interviene la Lega

Lega Massimiliano Capitanio e della capogruppo in Consiglio comunale Marina Romano’ dopo la notizia della “La notizia che arriva da Cesano Maderno è di quelle che nessuno vorrebbe mai avere. Aspettiamo che si compia l’iter giudiziario ed evitiamo inutili e dannose generalizzazioni sul mondo della scuola, ma è chiaro che notizie di questo tipo rendono necessaria l’applicazione della disposizione voluta dal precedente Governo sull’installazione di telecamere negli asili. La videosorveglianza tutela le stesse maestre da possibili accuse infondate”. E’ il commento congiunto dell’onorevole dellaMassimiliano Capitanio e della capogruppo in Consiglio comunale Marina Romano’ dopo la notizia della sospensione per nove mesi di due maestre della scuola dell’infanzia Calastri di Cesano Maderno per presunti maltrattamenti ai danni di alcuni bambini”.

