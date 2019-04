Previsioni meteo: Pasquetta bagnata? No, pioggia solo in serata.

Come sarà il tempo

Anche domani sarà una giornata di festa da trascorrere senza ombrello, almeno fino alla serata. Ecco le previsioni meteo per Pasquetta e per i prossimi giorni dell’esperto meteo Christian Brambilla

Io meteo a Pasquetta

Per domani, Lunedì dell’Angelo in Lombardia al mattino nuvolosità variabile alternata ad po’ di sole. Maggiore nuvolosità sulle medio/basse pianure mentre a nord, sulle montagne il sole bacerà turisti e non. Nel pomeriggio nubi in aumento nel corso delle ore a parte dalle basse/medie pianure e poi alte pianure. Ancora soleggiato sui monti. Nel tardo pomeriggio nuvoloso su buona parte della regione, fatto salvo zone di montagna a nord regione. In serata coperto e prime precipitazioni sulla bassa pianura, pavese, lodigiano, cremonese. In tarda serata piogge anche su milanese, sud bergamasca, mantovano, sud bresciano. Nella notte piogge e rovesci sparsi ovunque.

Temperature max 19/21 gradi.

Martedì

Al mattino cieli coperti con rovesci sparsi su buona parte della regione. Zone est un po’ meno interessate. Nel pomeriggio rovesci sparsi su tutta la regione. Locali rovesci anche di discreta/alta intensità. Scende la colonnina di mercurio: temperature comprese tra 13 a 15 gradi