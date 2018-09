Prima Messa a Sovico questa mattina (domenica 2 settembre) per don Giuseppe Maggioni. Il nuovo vicario che guiderà la comunità pastorale di Biassono, Macherio e Sovico. Ha celebrato la funzione delle 10.30 nella parrocchia Cristo Re.

Prima Messa a Sovico

Il nuovo vicario della comunità pastorale è stato accolto con grande affetto dalla comunità. Specialmente da don Carlo Gussoni, che lo ha affiancato nella celebrazione della Messa. Classe 1969, è stato ordinato sacerdote nel 1994. Per dieci anni è stato tra i giovani di Desio. Sarà a disposizione del parroco, don Ivano Spazzini, vicario di riferimento per la parrocchia di Sovico, direttore dell’oratorio San Giuseppe e coordinatore della pastorale familiare dell’intera comunità. Con uno sguardo d’attenzione anche alla parrocchia di Macherio.

Il pellegrinaggio in Terrasanta

Nel mese di agosto don Giuseppe ha accompagnato 138 giovani in pellegrinaggio in Terrasanta. Insieme hanno ripercorso i luoghi della vita di Gesù. Un viaggio che ha avuto un significato particolare alla luce di questo importante cambiamento. Al rientro dalla Terrasanta, don Giuseppe si è recato nel Seminario di Seveso per una settimana di esercizi spirituali.

La sua storia

Nato a Lecco il 18 maggio 1969, don Giuseppe è cresciuto a Nibionno, dove ha vissuto fino all’età di 11 anni quando è entrato in Seminario a Seveso. La sua vocazione è maturata in una famiglia dalla fede profonda e in una comunità parrocchiale dalle forti radici cristiane. Dove ha vissuto con intensità crescente il suo impegno di ragazzo dell’oratorio. Ordinato sacerdote nel 1994, il suo primo incarico è stato a Mariano Comense. Nel 2008 è arrivato a Desio. Ora una nuova esperienza proprio alla vigilia dei 25 anni di sacerdozio.

Festa di saluto a don Eugenio Boriotti

Don Giuseppe sostituirà don Eugenio Boriotti, destinato a Busnago. Il saluto a don Eugenio è in programma il prossimo fine settimana. Mercoledì 12 settembre, alle 20.30, preghiera in chiesa parrocchiale con l’inaugurazione della “Cappella della Parola” a cura del gruppo Sant’Agata con la partecipazione della corale Laudamus Dominum.

Sabato 15 settembre

Alle 16 il Comitato Chiesa Vecchia invita al concerto jazz dedicato a don Eugenio in Chiesa Vecchia. In serata festa in oratorio con Street Food e concerto per i 10 anni con don Eugenio.

Domenica 16 settembre

Alle 10.15 ritrovo in oratorio e processione verso la chiesa per la Messa delle 10.30. Al termine in piazza momento di festa con lancio dei palloncini. Nel pomeriggio continuerà la festa in oratorio: alle 15.30 un saluto in musica presentato dai bambini e dai ragazzi dell’oratorio. L’oratorio dei piccoli si racconta. Presente anche il Gruppo Amicizia e la Curt dei Maltrainsema per il saluto a don Eugenio a cura del gruppo teatrale delle famiglie del’oratorio.