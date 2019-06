Prima ondata di caldo, qualche temporale in agguato al Nord. Le previsioni meteo per le prossime ore indicano la persistenza di temperature estive. Ma con la possibilità di qualche acquazzone nella giornata di domani.

La prima ondata di caldo è arrivata al Nord e nelle prossime ore raggiungerà anche il Centro e il Sud Italia dove si toccheranno temperature attorno ai 33-34 gradi. Insomma, dopo un maggio tra i più piovosi degli ultimi anni, sembra davvero arrivata l’estate.

Cosa ci aspetta nelle prossime ore?

In base alle previsioni, sulla nostra Regione, oggi persisterà il sole e il caldo, mentre da domani il cielo potrebbe presentarsi più velato, con la possibilità di qualche rovescio. A confermarlo sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia che indicano per domani la presenza di possibili precipitazioni fin dal mattino su fascia alpina e prealpina, con interessamento, in parte, dei settori di pianura, in particolare tra la tarda mattina e il pomeriggio.

I fenomeni tenderanno comunque ad esaurirsi già dal tardo pomeriggio/sera.

Tempo per il weekend

Dopo il temporaneo stop alla calura già da venerdì le temperature sono previste in rialzo e nel weekend si torneranno a toccare i 30 gradi.