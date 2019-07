Con il maltempo in arrivo, si sposterà all’oratorio la festa della Pro Loco di Renate. Appuntamento questa sera, sabato.

Divertimento garantito con la Pro Loco

Dalle 19, all’oratorio di via Vittorio Emanuele, si gusteranno birra e salamelle. Chi ha più di 14 anni si potrà cimentare nel calcio balilla umano sei contro sei, a squadre miste. Per i più piccoli, infine, divertimento assicurato dai gonfiabili.

“Vi aspettiamo numerosi”, l’invito dei volontari.

Rimandata l’anguriata di Veduggio

E’ stata invece rinviata a sabato 3 agosto la tradizionale “Serata al sapore d’anguria” del rione Bruscò, a Veduggio. Si dovrà attendere una settimana quindi per gustare l’anguria distribuita dalla Pro Loco, così come tutte le prelibatezze annaffiate dalla birra. In campo ci sono anche i negozianti e il Comune. Non mancheranno poi i gonfiabili per i bambini e tanta musica.