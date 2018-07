Profughi a Briosco: la risposta è arrivata. Ed è un “no”. Si è conclusa oggi, con il blocco dei traslochi, una vicenda che segnerà un punto di svolta nel sistema dell’ospitalità in Italia.

Profughi a Briosco: “No grazie”

Oggi, venerdì, è stata inviata una lettera alla Prefettura di Monza e, per conoscenza, al Comune, nella quale i condomini della palazzina di via Verdi 19 comunicano il loro rifiuto alla proposta messa sul piatto dal prefetto lo scorso giovedì mattina. Non arriveranno quindi le due famiglie di richiedenti asilo negli appartamenti al secondo piano presi in affitto dalla cooperativa “Sociosfera Onlus”.

“I miei assistiti sono molto provati da quando è accaduto in questi giorni”, ha spiegato il legale dei residenti, l’avvocato caratese Marco Pipino. “Hanno solo voglia di tornare alla loro tranquillità. Ringraziamo comunque il prefetto per la sua disponibilità”.

Il prefetto aveva lasciato la scelta ai condomini

Tutto era iniziato lunedì l’altro, con la conferma ufficiale del trasloco di 14 richiedenti asilo nella palazzina di via Verdi al civico 19. Ne era seguito, martedì sera, un picchetto organizzato dai residenti. Al loro fianco anche diversi esponenti politici, dalla Lega ai rappresentati dell’Amministrazione comunale.

Giovedì Comune e condomini avevano incontrato il prefetto Giovanna Vilasi che aveva proposto l’insediamento di due famiglie al posto dei quattordici ragazzi dei quali si era parlato inizialmente. Lasciando poi a chi abita in via Verdi la facoltà di decidere se rifiutare o accettare il trasloco.

