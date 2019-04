Progetto “Orti”, iniziativa che unisce nonni e bimbi

Progetto “Orti” un’iniziativa che unisce nonni e bimbi. E’ stata organizzata a Desio e vede la collaborazione del centro ricreativo “Il Girasole” con la scuola dell’infanzia Umberto I.

Il progetto è nato per trasmettere l’amore per le cose che la natura ci mette a disposizione ai bambini delle scuola dell’infanzia. Questa esperienza intergenerazionale ha visto protagonisti coloro che frequentano il centro «Il Girasole» raccontare ai mezzani della scuola “Umberto I” una storia sul tema delle verdure e seminare delle piantine in contenitori creati insieme.

“Il primo incontro è andato benissimo”

“Il primo incontro è andato benissimo, abbiamo letto una storia a due gruppi di 13 mezzani della scuola Umberto I, che ci hanno ascoltato con interesse e si sono divertiti a partecipare alla piccola scenetta che abbiamo organizzato per loro. Poi abbiamo piantato i semini di vari ortaggi in contenitori, lasciati alla loro cura nell’attesa che germoglino. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 2 maggio per travasare le piantine nel terreno”, spiega l’operatrice Daniela Foglieni.