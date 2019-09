“Hong Kong: le proteste, la Cina ed i cristiani” è il titolo della serata proposta dal centro culturale “Umana Avventura”, in collaborazione con la comunità pastorale Giovanni Paolo II e con l’istituto “Candia” a Seregno.

La testimonianza da Hong Kong

“Hong Kong: le proteste, la Cina ed i cristiani” è il titolo della serata in programma domani, venerdì 20 settembre, in sala civica “Gandini” in via XXIV Maggio a Seregno (dalle 21). Ospite dell’incontro padre Bernardo Cervellera, già missionario del Pime ad Hong Kong e direttore del periodico digitale internazionale “AsiaNews“.

Quali sono le ragioni della protesta

La testimonianza di padre Bernardo Cervellera aiuterà a comprendere meglio le ragioni della lunga protesta dei giovani di Hong Kong contro le restrizioni delle libertà, le gravi questioni che la intrecciano con la situazione cinese e il modo con il quale i cristiani di varie confessioni hanno condiviso la mobilitazione. Fra le riflessioni della serata del centro culturale “Umana Avventura”, in collaborazione con la comunità pastorale Giovanni Paolo II e con l’istituto “Candia”, anche le libertà civili e le esigenze di una vera democrazia.

